Наш долг  перед мучениками и новым поколением - благоустроить нашу Родину․ Послание Гарегина II  

Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин Второй направил послание по случаю Дня Победы и Мира.

Как передает Арменпресс, Католикос в своем послании отметил:

«Любимый народ,

в этот священный день 9 мая мы заново оцениваем неустанные усилия нашего народа, которые способствовали победе над фашизмом и насилием во Второй мировой войне, установлению мира во всем мире.

Однако в этот символический день освобождения Шуши в ходе Арцахской войны и формирования Арцахской армии мы также вспоминаем трагические последствия войны, развязанной Азербайджаном в прошлом году.

Со стороны Азербайджана продолжается преследование мирных жителей, Азербайджан бесчеловечно истязает наших пленных солдат и мирных жителей и последовательно уничтожает многовековое армянское духовное и культурное наследие в Арцахе.

Любимый народ, перед лицом новых вызовов, которые существуют сегодня, нам необходимо укрепление армянской армии - гаранта безопасности нашей Родины и нашей мирной жизни. 9 Мая, как день победы и мира, всегда будет для нас источником вдохновения, свидетельством того, что наши победы и достижения могут быть построены с помощью непобедимой силы национального единства. Наш долг перед мучениками и новым поколением - благоустроить нашу Родину ценой всяческих жертв, мы должны выправить нарушенный ход нашей жизни, приложить усилия для преодоления проблем армян Арцаха, преодолевать проблемы, бороться и последовательно реализовывать наши национальные стремления и цели.

Молимся за упокоение душ наших погибших сынов, за возвращение пленных и пропавших без вести, за исцеление раненых. Мы просим Всевышнего, дабы Господь Своим благословением сохранил нашу Родину в мире и безопасности, укрепил наш народ мужеством, надеждой и верой ныне и присно, и во веки веков. Аминь».