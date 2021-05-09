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Наш долг  перед мучениками и новым поколением - благоустроить нашу Родину․ Послание Гарегина II  

Наш долг  перед мучениками и новым поколением - благоустроить нашу Родину․ Послание Гарегина II  

Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  Второй направил послание по случаю Дня Победы и Мира.

Как  передает Арменпресс, Католикос   в своем послании отметил:   

«Любимый народ,

в этот священный день 9 мая мы заново оцениваем неустанные усилия нашего народа, которые способствовали победе над фашизмом и насилием  во Второй мировой войне, установлению мира во всем мире.

 Однако в этот символический день освобождения Шуши в ходе Арцахской войны и формирования Арцахской армии мы также вспоминаем  трагические последствия войны, развязанной Азербайджаном в прошлом году.

Со стороны Азербайджана продолжается преследование мирных жителей, Азербайджан бесчеловечно истязает наших пленных солдат и мирных жителей и последовательно  уничтожает многовековое армянское духовное  и культурное наследие в Арцахе.

Любимый народ, перед лицом новых вызовов, которые существуют сегодня, нам необходимо укрепление армянской армии - гаранта безопасности нашей Родины и нашей мирной жизни. 9 Мая, как день победы и мира, всегда будет для нас источником вдохновения, свидетельством того, что наши победы и достижения могут быть построены с помощью непобедимой силы национального единства. Наш долг  перед мучениками и новым поколением - благоустроить нашу Родину ценой всяческих жертв, мы должны выправить нарушенный ход нашей жизни, приложить усилия для преодоления проблем армян Арцаха, преодолевать проблемы, бороться и последовательно  реализовывать наши  национальные стремления и цели.

Молимся за упокоение душ наших погибших сынов, за возвращение пленных и пропавших без вести, за исцеление раненых. Мы просим Всевышнего, дабы Господь  Своим благословением сохранил нашу Родину в мире и безопасности, укрепил наш народ мужеством, надеждой и верой ныне и присно, и во веки веков. Аминь».


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