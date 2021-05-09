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Никол Пашинян поздравил с  праздником 9 Мая Владимира Путина и Михаила Мишустина

Никол Пашинян поздравил с  праздником 9 Мая Владимира Путина и Михаила Мишустина

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю 76-летней годовщины Победы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании   президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в частности, отмечается:

 

Уважаемый Владимир Владимирович

 

Примите искренние поздравления в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая — священный праздник для граждан Армении и России, одна из самых значимых и почитаемых дат. 

Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Наш общий долг — бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов. 

Уверен, что армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности. 

Прошу, уважаемый Владимир Владимирович, передать всем проживающим в Российской Федерации ветеранам войны и трудового фронта слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни”. 

 

В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в частности, отмечается:

 

“Уважаемый Михаил Владимирович, 

Сердечно поздравляю Вас в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Как в России, так и в Армении свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для нынешних и будущих поколений. Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами. 

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – благополучия и процветания”.


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