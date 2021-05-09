Никол Пашинян поздравил с  праздником 9 Мая Владимира Путина и Михаила Мишустина

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю 76-летней годовщины Победы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в частности, отмечается:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая — священный праздник для граждан Армении и России, одна из самых значимых и почитаемых дат.

Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Наш общий долг — бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов.

Уверен, что армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.

Прошу, уважаемый Владимир Владимирович, передать всем проживающим в Российской Федерации ветеранам войны и трудового фронта слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни”.

В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в частности, отмечается:

“Уважаемый Михаил Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как в России, так и в Армении свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для нынешних и будущих поколений. Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – благополучия и процветания”.