От имени президента Армении  в пантеоне  Ераблур  возложили венок: он направил послание по случаю Дня Победы и Мира

От имени президента Армена Саркисяна утром 9 мая в военном пантеоне Ераблур был возложен венок в память о героизме армян, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

От имени президента были возложены цветы к могилам Национального Героя Республики Армения, Героя Арцаха Вазгена Саркисяна, Национального Героя Республики Армения Монте Мелконяна, генерала Андраника.

Президент Республики Армен Саркисян направил послание по случаю Дня Победы и Мира, в котором говорится:

Дорогие соотечественники!

Сегодня День Победы и Мира!

Вспомним всех, кто боролся с уверенностью в победе и с решимостью не потерпеть поражения!

Вспомним всех, кто погиб ради Победы и Мира!

Склонимся перед их памятью и подвигом!

Они победили почти 30 лет назад, освободив Шуши.

Они победили более чем 75 лет назад, взяв Берлин.

Они все были уверены, что свобода и победа никогда не преподносятся в качестве подарка, что они обретаются посредством воли и усилий, очень часто – ценой жизни и здоровья.

Во Второй мировой и Великой Отечественной войне армянский народ, вместе с другими народами Советского Союза и Европы, героически участвовал в борьбе против фашизма. Уже в конце XX века наш народ вновь столкнулся с фактом запланированной армянофобии, и на этот раз был вынужден бороться с азербайджанской агрессией.

В XXI веке мы вновь лицом к лицу столкнулись с ненавистью и угрозой этнических чисток в виде объединённой азербайджано-турецкой войны против Арцаха.

В эти дни, когда отмечается очередная годовщина всемирной победы над фашизмом, мир стоит перед новыми угрозами. Мы нуждаемся в том, чтобы переосмыслить идеи победы и мира, осознавая их высокую ценность и важность.

Во имя этих идей погибли наши деды во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Преклоняюсь перед их памятью и шлю свои добрые пожелания тем нашим ветеранам, которые являются живым учебником жизни и дела.

Во имя этих идей в Первой Арцахской войне принесли себя в жертву их нынешние поколения. Да снизойдёт свет на их могилы!

Во имя этих идей наши сегодняшние герои в Арцахе отдали свои жизни. Молюсь за упокой их душ, склоняюсь перед их памятью и шлю слова благодарности и поддержки их семьям и родным.

Молюсь за выздоровление наших раненных солдат, за скорейшее возвращение пленных, быстрое обнаружение пропавших без вести, служа этому своими усилиями и возможностями.

Охраняющим наши границы, защищающим наш мир и обеспечивающим безопасность военнослужащим и добровольцам желаю здоровья и доброй службы.

Дорогие соотечественники!

В этом году исполняется 30 лет провозглашения независимости Армении. Обретение независимости также было победой свободы и воли. Сегодня, издалека прошедших лет, это напоминает, что всякое достижение, тем более, победу нужно развивать и превращать в сильное государство и организованное общество, достойный мир и устойчивый прогресс.

Мы обязаны победить. Гарантия этого – наше единство и воля, наша решимость и организованность, наша целеустремлённость и дисциплинированность.

Давайте жить и трудиться так, чтобы быть достойными Победы!

Слава героям Победы!

Да здравствуют Армения и Арцах!

Да здравствует наш народ!