COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 157,6 миллиона человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

В мире подтверждено 157 миллионов 628 тысяч 526 случаев коронавирусной инфекции нового типа - COVID-19.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число смертей превысило 3 миллиона 286 тысяч 444 человека. Выздоровели более 135 миллионов 108 тысяч человек

В США зарегистрировано 33 миллиона 418 тысяч 826 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь - 594 911 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, находящейся на втором месте по общему показателю, достигло 21 миллиона 892 тысячи 676, количество смертей - 238 тысяч 270. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились 15 миллионов 87 тысяч 360 человек. В стране от инфекции умерло 419 393 человека. Во Франции, находящейся на четвертом месте по количеству инфицированных, с 5 миллионами 747 тысячами 214 случаев заражения. С момента вспышки коронавируса во Франции умер 106101 человек.

На 5-м месте по общему количеству инфицированных находится Турция, где количество подтвержденных случаев составляет 4 миллиона 998 тысяч 89 человек, а количество смертей - 42 тысячи 465. Также в первой десятке - Российская Федерация, Великобритания, Италия, Испания и Германия.

Среди стран нашего региона выделяетсяИран - 2 млн 640 тыс. 670 инфицированных, 74 тыс. 524 смертельных исхода. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 320 тысяч 830 человек, с момента вспышки инфекции здесь скончались 4 тысячи 263 человека.

Китай, страна происхождения инфекции – на 96 месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 90 746, из которых 85 810 выздоровели. Число погибших - 4636 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий стран превысило 222