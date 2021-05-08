Аронян переедет в США вавгусте

Гроссмейстер Левон Аронянпополнит состав сборной США в августе.

Как передает Арменпресс, об этом шахматист сказал в беседе с журналистами.

«Думаю, после турниров - в августе трансфер состоится», - сказал Аронян.

Аронян до сих пор играет под армянским флагом. Несколько дней назад он выступил с заявлением, в котором дал ответы на возникшие в последнее время вопросы вокруг его личности—Аронян уезжает из Армении, он присоединится к команде США.

Аронян - победитель чемпионатов мира 2005 и 2017 годов, в составе сборной Армении —победитель 37-й, 38-й и 40-й всемирных олимпиад, чемпионата мира 2011 года, командного чемпионата Европы 1999 года, многих супертурниров, Гран-при ФИДЕ, четырехкратный победитель (2007, 2008, 2012 и 2014 гг.) турнира в Вейк-ан-Зее,победитель турнира Большого шлема в Бильбао 2009 и 2013г., чемпион мира по быстрым шахматам 2006 и 2007 гг., чемпион мира 2010 г. по блицу, чемпион Армении 2002 г.