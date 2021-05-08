В Арцахе подтверждено 13 новых случаев коронавируса

По состоянию на 11:00 часов 8 мая в Арцахе- в результате двухдневных исследований, подтверждено 13 новых случаев коронавируса. Заразившиеся являются контактерами ранее установленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

5-6 мая было проведено 174 теста. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 24 343. Подтверждено 2699 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года на предмет выявления коронавируса в лаборатории прошли обследование 6888 граждан, у 815 из них получен положительный результат.

В настоящее время в Арцахе 16 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а а пациенты с легкой формой протекания заболеваниялечатся амбулаторно - на дому.