В рамках инициативы COVAX Facility у Армении есть предложение получить вакцину Novavax и Johnson & Johnson. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-обсуждения заявила и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

«Мы не знаем точно, когда получим вакцину, потому что в мире меньше вакцин, все страны соревнуются в том, кто сможет получить вакцины раньше. Это имеет в первую очередь имеет значение для здоровья, но важны также экономические и политические компоненты. Мы уже видим, что в странах, которые провели широкомасштабные вакцинации, заболеваемость очень быстро снижается», - сказала Аванесян.