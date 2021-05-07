Посольство Армении осудило акт вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области

Посольство Армении в РФ выступило с комментарием в связи с актом вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области. Как сообщает Арменпресс, в комментарии посольства говорится:

“По полученным данным, в селе Курба Ярославского района Ярославской области неизвестные совершили акт вандализма в отношении надгробий на территории армянского кладбища. В результате подобного кощунства были повреждены около 50 надгробий.

Мы осуждаем акт вандализма в отношении надгробий на территории армянского кладбища в селе Курба.

Считаем, что явно провокационное действие является посягательством на духовные ценности и может привести к различным последствиям, негативно влияя на усилия по сохранению межнациональной гармонии.

Уверены, что правоохранительные органы Ярославской области в кратчайшие сроки предпримут все необходимые шаги для привлечения виновных к ответственности. В этой связи, мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами и представителями местных властей.

Подобные деяния должны быть осуждены соответствующим образом во избежание их повторения”.