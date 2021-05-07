Более 50 депутатов и сотрудников НС Армении вакцинировались против коронавируса

Более 50 депутатов и сотрудников Национального Собрания Армении вакцинировались против коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт парламента.

Депутаты призвали осознанно признать необходимость и важность вакцинации как наиболее эффективного способа борьбы с эпидемией.

Заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Гаяне Саакян отметила, что после вакцинации всем раздаются поствакцинальные инструкции.

«Если поднимается температура или возникает необычное состояние, необходимо обратиться к врачу», - сказала Саакян, подчеркнув, что вакцина полностью предотвращает смерть и осложнения болезни.

Ранее и.о. премьер-министра Никол Пашинян, его супруга Анна Акопян, и.о. вице-премьеров Тигран Авинян и Мгер Григорян, а также другие члены правительства вакцинировались против коронавируса.