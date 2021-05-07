Известна дата начала мероприятий, посвященных Дню Европы

Делегация Европейского союза в Армении объявила, что с 10 мая в Армении начнутся мероприятия, посвященные Дню Европы - 2021. Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Делегации ЕС в Армении.

Мероприятия пройдут в рамках темы Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Республикой Армения и будут включать тематические обсуждения, культурные мероприятия, а также областные мероприятия, которые будут проведены в Гюмри и в Дебете.

Празднование Дня Европы начнется с тематических онлайн-обсуждений по вопросам дорожной безопасности, регионального развития и окружающей среды, за которыми последуют мероприятия в областях, касающиеся вопросов молодежи, инноваций и туризма. Будут и голографические показы, павильоны для фотографирования и онлайн музыкальные выступления.

Празднества завершатся онлайн-концертом, который состоится19 мая, и будет транслироваться на социальных медиа-сайтах Делегации ЕС.

К празднованию дня присоединятся и аккредитованные в Армении посольства стран-членов ЕС.

Делегация Европейского союза в Армении желает проинформировать представителей СМИ о том, что участие в мероприятиях, вследствие COVID-19, в этом году ограничено.

Подробная информация о мероприятиях будет представлена на социальных медиа-платформах Делегации Европейского союза в Армении.

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9 мая 1950 года Роберт Шуман представил свое предложение о создании организованной Европы во имя мирных отношений и развития. День 9 мая стал и европейским символом - Днем Европы, который вместе с флагом, гимном, лозунгом и единой валютой - евро символизирует Европейский союз как политическую структуру. Празднование Дня Европы - повод, который приближает Европу со своими гражданами и соседями.