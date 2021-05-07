Канада призывает освободить всех содержащихся в Азербайджане пленных

Канада призывает Азербайджан освободить всех содержащихся там пленных.

“Канада приветствует освобождение Азербайджаном трех пленных, что считает ключевым шагом в вопросе всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Канада продолжает призывать к освобождению всех пленных”. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Департамента иностранных дел и международной торговли правительства Канады в микроблоге Twitter.

Республика Армения заявила, что, оставаясь приверженной принципу обмена пленными “все в обмен на всех”, Армения вернула Азербайджану всех военнопленных и других удерживаемых лиц. Азербайджан отказывается от реализации пункта 8 заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного главами Армении, России и Азербайджана, касающегося возвращение всех пленных.