Решение Джо Байдена о предоставлении военной помощи Азербайджану и его возможные риски

Недавно президент США Джо Байден принял решение приостановить действие резолюции 907 Закона о содействии свободы и в следующем бюджетном году предоставить Азербайджану прямую военную помощь. Резолюция 907 была принята Конгрессом США в 1992 году в связи с блокадой Армении Азербайджаном. Она запрещала правительству США оказывать помощь государственным структурам Азербайджана, пока эта страна “не предпримет очевидных шагов по устранению всякого рода блокад и наступательных форм применения силы против Армении и Нагорного Карабаха”.

Для получения согласия Баку на транзит грузов в Афганистан через Азербайджан в октябре 2001 года Конгресс США внес поправку в 907-ю резолюцию, разрешив приостановление резолюции президентом США , и предоставление военной помощи Азербайджану при условии, что он не будет подрывать или препятствовать усилиям по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и не будет использовать ее в наступательных целях против Армении.

Военная помощь Азербайджану была предоставлена в рамках следующих основных программ:

Уничтожение оружия массового поражения бывшего Советского Союза и связанных с ним инфраструктур;

Развитие возможностей партнеров, в частности, в сфере антитеррористических операций, предотвращения наркобизнеса, борьбы с организованной преступностью, с безопасностью водных и сухопутных границ, операций военной разведки;

Приобретение военной техники или товаров от США;

Антитеррористические, противоминные и связанные программы.

Примечательно, что за последние 20 лет баланс объемов военной помощи, предоставленной США Армении и Азербайджану, уже был нарушен. США предоставили Армении около 212 млн долларов помощи, а Азербайджану - около 419 млн долларов. При этом разница в объемах предоставляемой помощи значительно возросла при бывшем президенте США Дональде Трампе (2017-2021 годы). Армения получила 16,1 млн долларов, а Азербайджан - 105 млн долларов.

44-дневная война, которая во многом была беспрецедентной, во всем мире существенно изменила восприятие нашего региона и региональных вызовов. Учитывая это обстоятельство, довольно проблематично, что президент США Дж. Байден продолжил стиль работы своих предшественников, решив оказать военную помощь агрессору. Более того, это решение довольно противоречиво в контексте более ранних заявлений Байдена. Во время войны 2020 г. в октябре кандидат в президенты Джо Байден призывал администрацию Трампа не приостанавливать действие Резолюции 907 и обеспечить ее полное выполнение. Кроме того, команда Байдена-Харриса в своей позиции по армянскому вопросу обязалась “пересмотреть помощь в области безопасности, оказываемую Азербайджану, чтобы убедиться, что она не используется в наступательных целях”.

Решение Байдена не вписывается в приоритеты внешней политики его администрации, в частности в принцип общих прав человека. Решение об оказании военной помощи Азербайджану принято в то время, когда Баку открыто нарушает свои обязательства, не возвращая армянских военнопленных и других задержанных, пытая их, даже убивая некоторых, поощряя преступников к совершению военных преступлений и разогревая ненависть к армянам. “Парк военных трофеев” - пример тому. Важно, чтобы такие грубые нарушения прав человека не ускользали от внимания международного сообщества, в том числе и США, поскольку они могут создавать плохой прецедент и для других стран.

Следует отметить, что американская сторона представляет оказываемую помощь не как “военную”, а как “антитеррористическую”. Такая формулировка также вызывает вопросы, поскольку очевидно, что во время войны Азербайджан и Турция открыто спонсировали терроризм, переправляя в Арцах большое количество сирийских наемников. Все это несколько раз публично заявлялось различными международными акторами, включая и высокопоставленных официальных лиц США, и по меньшей мере вызывает недоумение, что помощь в “борьбе с терроризмом” может быть предоставлена стране, пользующейся услугами террористов.

В то же время следует подчеркнуть, что для обхода ограничений Резолюции 907 существует точное условие, что предоставляемая помощь не должна нарушать или препятствовать переговорному процессу, ее нельзя использовать в наступательных целях против Армении. Однако, на самом деле, игнорируется тот факт, что часть военной помощи США адресована пограничной службе Азербайджана (наращивание потенциала обеспечения безопасности границ и другие программы), которая уже несколько лет действует и на границе с Арменией. Более того, во время 44-дневной войны среди жертв азербайджанцев было много азербайджанских пограничников, что свидетельствует об их активном участии в агрессии, развязанной против Арцаха. Учитывая эти реалии, можно однозначно заявить, что никто не может гарантировать, что военная помощь, предоставленная Азербайджану, не была использована или не будет использована против Армении и Арцаха, что является грубым нарушением условия предоставления помощи.

В заключение отметим, что госсекретарь США Э. Блинкен выразил уверенность, что оказываемая помощь “не будет способствовать углублению конфликта в регионе”, с чем трудно согласиться. По сути, после открытой агрессии Азербайджана против Арцаха, а также в условиях неконструктивного поведения Баку в послевоенный период любое военное сотрудничество страны с Азербайджаном будет только способствовать Алиеву развивать синдром безнаказанности, что делает его более непредсказуемым и неконтролируемым. Поэтому очень важно, чтобы и соответствующие власти Армении, и армянские лоббистские организации в США максимально и активно работали с американской стороной, представляя ей возможные риски и последствия такой военной помощи, и пытаясь добиться полной реализации Резолюции 907.

Нарек Минасян