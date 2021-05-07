Комитет кадастра и управления госимуществом Арцаха заказал проекты 25 новых населенных пунктов

В беседе с «Арменпресс» председатель Комитета кадастра и управления государственным имуществом Арцаха Карен Шахраманян рассказал о планировании новых населенных пунктов, учете и оценке имущественного ущерба перемещенных арцахцев, а также о ситуации на послевоенном рынке недвижимости в Арцахе.

- Г-н Шахраманян, после 44-дневной войны, какие новые задачи и программы были предложены Государственному комитету по управлению кадастром Арцаха? В частности, какова вовлеченность и участие комитета в процессе строительства новых населенных пунктов, также и Ваше, как руководителя структуры?

- Одним из приоритетных вопросов является создание соответствующей комиссии по улучшению жилищных условий жителей Арцаха, лишившихся жилья, которую возглавляю я.

Разрабатываются планы строительства новых населенных пунктов для обеспечения жильем лишившихся в результате войны своих домов. На данный момент мы уже сдали в эксплуатацию 2 600 новых жилых проектов от 10 местных проектных организаций.

На первом этапе будут разработаны генеральные планы со всей инфраструктурой, включая водоснабжение, канализацию, газификацию, электрификацию, строительство улиц и тротуаров. Начало этой работе было дано около 3 месяцев назад. Есть общины, где эти работы уже завершены и переданы на экспертизу.

К концу июля этого года мы планируем завершить все проектные работы, параллельно с которыми начнутся и строительные работы. Проект полностью финансируется Всеармянским фондом “Айастан”.

Помимо того, что ведутся строительные работы по строительству нового жилого района для переселенцев из 4 сел верхнего субрегиона Аскеранского района, в ближайшее время строительные работы начнутся и в общинах Астхашен, Овсепаван, Иванян и Хачмач.

По поручению президента Арцаха внутренняя отделка домов новых поселков также будет осуществляться через комиссию. На данный момент у нас более 20 компаний, с которыми в ближайшее время будут подписаны соответствующие соглашения.

- По инициативе президента Республики Арцах недавно под Вашим руководством была создана Республиканская комиссия по регистрации и оценке ущерба, причиненного общинам, юридическим и физическим лицам Республики Арцах. Какие задачи поставлены перед комиссией, какие работы запланированы?

- Цель комиссии - подсчитать и оценить общую сумму ущерба, нанесенного экономике республики после войны. В рабочую группу входят специалисты из Армении и Арцаха. Среди потерь, понесенных в результате войны, есть и незарегистрированное имущество. Представители входящих в комиссию ведомств по сферам должны зарегистрировать и предъявить имущественный ущерб республики, после чего будет проведена оценочная работа. Эта программа регистрации и оценки включает и оценку легковых, грузовых, сельскохозяйственных машин, строительных механизмов специального назначения, нежилую недвижимость, в том числе мастерские, фермы, рестораны - другие общественные здания, материальные ценности: животные, ульи, сады и виноградники. Кроме того, мы создали группу по установлению фактов.

Для подачи заявок в ближайшие дни через СМИ мы проинформируем общественность о нашем местонахождении. В дополнение к этой процедуре Государственный комитет кадастра должен представить и процедуру мер содействия, которая уже разработана, с указанием необходимых документов. В этом процессе очень важна и честность людей.

- Какие процессы наблюдаются на арцахском рынке недвижимости в послевоенный период?

- В первом квартале этого года в республике осуществлена государственная регистрация прав, вытекающих из сделки по недвижимости 1 125 единиц, число которых по сравнению с первым кварталом 2020 года сократилось на 63,5%, но по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - увеличилось в 3,9 раза.

В первом квартале этого года наиболее высокий процент госрегистрации прав на недвижимое имущество был зафиксирован в Степанакерте - 51,8% против 49,5% в четвертом квартале прошлого года.

Осуществлена государственная регистрация прав, вытекающих из сделки по купле-продаже 212 единиц, 78 из которых - сделки по купле-продаже квартир в многоквартирных жилых домов.

В Степанакерте в первом квартале 2021 года средняя стоимость 1 кв м жилья на первичном рынке составила 361 007 драмов, а на вторичном рынке - 245 001 драмов.

Исследование индексов цен позволяет сделать вывод, что в Степанакерте в первом квартале текущего года среднерыночная стоимость квартир в многоквартирных домах из расчета на 1 квадратный метр площади по сравнению с первым и четвертым кварталом 2020 года на первичном рынке снизилась на 4,9% а на вторичном рынке соответственно 6,7 и 7,7%.

Интервью вел Ван Новиков