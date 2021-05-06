Масштабная работа, проводимая в ВС, в значительной степени недоступна для общественности: Асатрян

Масштабная работа, проводимая в Вооруженных силах, в значительной степени недоступна для общественности, и некоторые депутаты будут удивлены, узнав об этих работах. Как сообщает Арменпресс, об этом написал начальник информационного отдела Генштаба ВС Армении Самвел Асатрян на своей странице в Facebook.

Он коснулся заявления руководителя фракции НС «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна в адрес начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Артака Давтяна, отметив, что Марукян выдвинул против него необоснованные обвинения.

«На брифинге с журналистами руководитель фракции НС «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян позволил себе озвучить необоснованные обвинения в адрес начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Речь депутата в сослагательном наклонении настолько безосновательны, что даже нет необходимости затрагивать ее, но мы призываем его, говоря о начальнике Генштаба ВС, быть четким и адресным.

Может быть, депутат и некоторые члены его фракции просто не имеют представления о военном деле. Это их проблема, не дающая оснований высказывать необоснованные мысли. Масштабная работа, проводимая в Вооруженных силах, в значительной степени недоступна для общественности, и некоторые депутаты будут удивлены, узнав об этих работах.

Время покажет, кто по-настоящему делает дело, а кто просто говорит», - говорится в сообщении Самвела Асатряна.