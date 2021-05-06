«Арменпресс» подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским информагентством «Nova» 

Государственное информационное агентство Армении «Арменпресс» и итальянское информационное агентство «Nova» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ в онлайн-режиме подписали директор агентства «Арменпресс» Арам Ананян и исполнительный директор агентства «Nova» Фабио Сквилланте.

Большой вклад в выстраивание новых армяно-итальянских медийных мостов внесла Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Италии Цовинар Амбарцумян.

«Соглашение, подписанное между информационными агентствами Армении и Италии, является хорошей возможностью для укрепления профессионального сотрудничества, а также стимуляции обмена информацией. Мы думаем, что подписание соглашения откроет новую страницу сотрудничества для двух агентств», - сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.

Согласно соглашению, стороны договорились развивать двустороннее профессиональное сотрудничество в области медиа с целью укрепления взаимодействия между Республикой Армения и Итальянской Республикой.

Согласно подписанному документу, стороны будут использовать накопленный опыт для совместной реализации различных проектов.

Информационное агентство «Nova» является крупнейшим итальянским источником новостей на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке, а также крупнейшим итальянским информационным агентством, публикующим материалы о международной политике и экономике.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуа, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.

Сотрудники агентства периодически участвуют в международных конференциях, выставках и учебных программах.