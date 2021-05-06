ЕС обсудит привлечение США, Канады и Норвегии к проекту военной мобильности

Министры обороны 27 стран Евросоюза на заседании в четверг обсудят вопрос присоединения стран, не входящих в сообщество, к проекту ЕС по улучшению военной мобильности. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по прибытии на встречу со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Мы сделаем качественный скачок в том, что касается военной мобильности, и побеспокоимся о том, чтобы в Европе войска могли передвигаться, невзирая на границы", - сказала она. "Это очень важная тема не только для ЕС, но и для НАТО. Мы впервые увидим участие государств, не входящих в ЕС, таких как США, Норвегия, Канада, в европейском проекте PESCO (военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны - прим. ТАСС)", - считает Крамп-Карренбауэр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Прежде всего для Германии это особый момент", - заявила она, добавив, что ФРГ еще в период своего председательства в ЕС прилагала активные усилия, чтобы это было возможным. "Мы видим в этом еще один большой шаг в укреплении трансатлантических связей и сотрудничества между ЕС и НАТО", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Проект военной мобильности призван упростить процедуры для транспортировки войск между европейскими странами.