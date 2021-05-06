ВБ для 4 программ в Арцахе предоставит правительству Армении 3 млн 718 000 долларов

Правительство одобрило предложение о подписании соглашения между Арменией и Международным банком реконструкции и развития о гранте “Содействие Армении семьям, пострадавшим от конфликта” из средств Фонда государственности и миротворчества, согласно которому будут организованы ряд мероприятий для арцахцев. Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development) является учреждением Всемирного банка.

Как сообщает «Арменпресс», и. о. вице-премьера Мгер Григорян сказал, что в рамках опубликованной премьер-министром в ноябре прошлого года дорожной карты уже реализован ряд социальных программ для вынужденных переселенцев и пострадавших соотечественников.

“Сугубо социальные мероприятия завершены, на данный момент действуют еще 25. Все эти меры мы, конечно же, обсуждаем с нашими международными партнерами, в том числе и с финансовыми институтами. В этом случае Всемирный банк выразил готовность выступить в качестве софинансиста 25 программ и хочет предоставить правительству Республики Армения в качестве стимула для реализации эти мер грант в размере 3 миллионов 718 000 долларов. На данный момент мы должны утвердить договор, подписать его и получить грант”, - сказал Мгер Григорян.

По словам и. о. вице-премьера, этим грантом будет софинансирована программа на 68 000 драмов, программа компенсации за аренду жилья на 30-45 000 драмов и 2 программы по созданию рабочих мест.