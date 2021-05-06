Началось судебное заседание по делу “Роберт Кочарян против Никола Пашиняна”

12:19, 6 Մայիս, 2021

В суде общей юрисдикции Еревана (резиденция Арабкира) под председательством судьи Алексея Сукояна началось судебное заседание по делу "Второй президент Армении Роберт Кочарян против премьер-министра Никола Пашиняна".

Как сообщает «Арменпресс», еще в апреле прошлого года адвокат Кочаряна Айк Алумян подал гражданский иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства Роберта Кочаряна от публично выраженной клеветы и возмещения нанесенного клеветой материального ущерба.