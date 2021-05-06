Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Началось судебное заседание по делу “Роберт Кочарян против Никола Пашиняна”

Началось судебное заседание по делу “Роберт Кочарян против Никола Пашиняна”

12:19, 6 Մայիս, 2021

В суде общей юрисдикции Еревана (резиденция Арабкира) под председательством судьи Алексея Сукояна началось судебное заседание по делу "Второй президент Армении Роберт Кочарян против премьер-министра Никола Пашиняна".

Как сообщает «Арменпресс», еще в апреле прошлого года адвокат Кочаряна Айк Алумян подал гражданский иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства Роберта Кочаряна от публично выраженной клеветы и возмещения нанесенного клеветой материального ущерба.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации