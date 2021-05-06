Во время встречи с Сергеем Лавровым Ара Айвазян поднял вопрос военнопленных

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян, во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, поднял вопрос об обеспечении Азербайджаном возвращения всех военнопленных и взятых в заложники мирных жителей. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА, представляя выступление Ара Айвазяна.

«Уважаемый Сергей Викторович,

Дорогие друзья,

Рад приветствовать вас в Ереване. Ваш визит - хорошая возможность продолжить обсуждение широкого круга вопросов армяно-российского межгосударственного диалога. Надеюсь, что мы обсудим наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, имеющие стратегическую направленность.

Союзнический характер сотрудничества между Арменией и Россией предопределяет круг вопросов, которые мы совместно решаем в интересах дальнейшего укрепления дружбы наших народов, развития наших стран в условиях безопасности, мира и стабильности.

Активный политический диалог - широкая внешнеполитическая координация, прочная правовая база, регулирующая сотрудничество наших стран во всех сферах, включая оборону, создают все необходимые условия для успеха совместных усилий. Мы заинтересованы в продвижении двусторонних отношений через такие механизмы, как Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, Межпарламентская комиссия и Комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

В ходе вашего визита мы начали обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и в течение дня продолжим эти обсуждения. В этом контексте возможно создание условий для возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в лице России, Франции и США.

Самый главный вопрос - это возвращение Азербайджаном всех военнопленных и заложников. И эту проблему необходимо решить как можно скорее, о чем свидетельствуют многочисленные факты продолжающихся нарушений международного гуманитарного права. Не менее актуально создание базовых условий для возвращения вынужденных переселенцев в места проживания, оказание гуманитарной помощи населению, восстановление экономики Арцаха. Сохранение историко-культурного наследия, находящегося под контролем Вооруженных сил Азербайджана, крайне актуально. Уверен, что сегодня мы обменяемся мнениями о том, что делать дальше, в том числе о разблокировании транспортного сообщения в соответствии с положениями заявления от 11 января.

Давайте посмотрим на последние события на региональном уровне, в том числе в контексте продвижения интересов и реагирования на общие угрозы.

Мы также обменяемся мнениями о сотрудничестве в сфере многосторонних интеграционных объединений. Будучи потенциальной сферой межгосударственного сотрудничества, она также содержит дополнительные возможности и преимущества для развития армяно-российских отношений. Как видите, тематика довольно широка и объективна. Итак, добро пожаловать еще раз», - сказал Ара Айвазян.