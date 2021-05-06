Цены на цветные металлы - 05-05-21

ЛОНДОН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2428.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9958.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2179.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17885.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 29004.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2970.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 25353.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 45165.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.