Представители Омбудсмена посетили возвращенных военнопленных

По поручению Омбудсмена его представители, в том числе и врач офиса, посетили военнопленных, возвращенных из Азербайджана 4 мая.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Проводится обследование состояния их здоровья и другие необходимые действия.

4 мая из Баку в Ереван были возвращены 3 армянских военнопленных. “Благодаря усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ на фоне растущего международного давления Азербайджан вернул трех военнопленных армян. Мы полны надежды, что этот процесс получит свое логическое продолжение и скоро завершится”, - заявили Арменпресс в офисе и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна.