Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

UDAY в интернет-магазине UCOM: красивые номера премиум и гаджеты со скидкой в 60%

UDAY в интернет-магазине UCOM: красивые номера премиум и гаджеты со скидкой в 60%

Только oдин день, 5 мая, в интернет-магазине UCOM будут действовать скидки до 60% на смартфоны, гаджеты и красивые номера из указанного ассортимента. “В рамках UDay поспешите приобрести выделенные красивые номера всего за 390 000 драмов вместо заявленной цены в 600 000 драмов и наслаждайтесь общением с близкими в самой быстрой мобильной сети в Армении”,- отметил генеральный директор компании UCOM Ара Хачатрян. Отметим, что в рамках UDay покупатели могут, в частности, приобрести умные часы от 12 300 драмов, наушники от 8 700 драмов, беспроводные зарядочные устройства от 5000 драмов и смартфоны от 18 900 драмов.

 


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