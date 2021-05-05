Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Научный Арцах” во имя истины

“Война с Арцахом и с армянством продолжается, сегодня это война в культурной, историографической и психологической плоскостях. В этом контексте чрезвычайно важно популяризировать и представить миру реальную историю Арцаха и не просто давать отпор, но и предотвращать лживые тезисы Азербайджана.

Директор Научно-исследовательского института “Арцах”, учредитель-председатель ОО “Объединение молодых ученых и специалистов Арцаха” , главный редактор издания “Научный Арцах”, кандидат юридических наук, доцент Аветик Арутюнян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” отметил, что главным итогом их работы должно быть то, чтобы иностранцы, говоря Арцах, представляли не конфликт и еще неразрешенную проблему, а страну, наделенную всеми присущими государству качествами, но пока не признанную де-юре на международном уровне. : “Представ таким образом перед международным сообществом, мы выгодно изменим мнения о независимом существовании, о самобытности и древней жизненной силе Арцаха”, - подчеркнул он”.

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