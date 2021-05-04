На армяно-азербайджанской государственной границе инцидентов не отмечено МО

По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 3 и 4мая сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по информации.

Согласно информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.