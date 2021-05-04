На армяно-азербайджанской государственной границе инцидентов не отмечено МО
18:08, 4 Май, 2021
По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 3 и 4мая сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по информации.
Согласно информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.
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