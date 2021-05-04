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На армяно-азербайджанской государственной границе инцидентов не отмечено МО

На армяно-азербайджанской государственной границе инцидентов не отмечено МО

По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 3 и 4мая сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства обороны  Республики Армения, по информации.

Согласно  информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.


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