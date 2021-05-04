Глава МИД Арцаха новую войну считает маловероятной

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян с учетом роли России, российских миротворцев в качестве гаранта безопасности, новую войну считает маловероятной. Как передает Арменпресс, об этом министр сказал во время встречи с профессорско-преподавательским и студенческим составом Арцахского государственного университета.

“В этой ситуации любое нападение будет нападением на Россию”, - сказал глава МИД, подчеркнув и необходимость сохранения субъектности Арцаха, в контексте чего Бабаян отметил важность факторов Армении и диаспоры.

“Нашу национальную сопротивляемость мы должны держать на высоте, сохранять нашу систему ценностей. Любая сложность создает и возможности. Нужно уметь правильно и умно использовать эти возможности”, - отметил Бабаян.

Касаясь приоритетов внешней политики, глава внешнеполитического ведомства Арцаха отметил, что вопрос международного признания Республики Арцах будет продолжен.