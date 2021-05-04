В сравнении с прогнозами ЦБ, экономика проявляет более позитивные тенденции развития: М. Галстян

По сравнению с последним прогнозом, сделанным Центральным банком Армении, экономика проявляет более позитивные тенденции развития.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

“Очевидно, что по сравнению с предыдущими прогнозами экономика проявляет более позитивные тенденции развития”, - сказал Галстян.

В марте на пресс-конференции председатель ЦБ Мартин Галстян сообщил, что банк пересмотрел и снизил прогнозируемый ранее показатель экономического роста на 2021 год, прогнозируя экономический рост на 1.4% вместо прежних 2%.