В сравнении с прогнозами ЦБ, экономика проявляет более позитивные тенденции развития: М. Галстян
15:57, 4 Май, 2021
По сравнению с последним прогнозом, сделанным Центральным банком Армении, экономика проявляет более позитивные тенденции развития.
Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.
“Очевидно, что по сравнению с предыдущими прогнозами экономика проявляет более позитивные тенденции развития”, - сказал Галстян.
В марте на пресс-конференции председатель ЦБ Мартин Галстян сообщил, что банк пересмотрел и снизил прогнозируемый ранее показатель экономического роста на 2021 год, прогнозируя экономический рост на 1.4% вместо прежних 2%.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен