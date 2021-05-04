Совет ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта

Совет Центрального банка Армении на заседании 4 мая принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив 6,0%. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЦБ Армении.

"Процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Республики Армения - 7.5%. Процентная ставка привлеченных Центральным банком Армении средств - 4,5%”, - говорится в сообщении банка.