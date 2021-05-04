Областное спасательное управление Тавуша 5 мая в 14:00 в общине Берд проведет учение “Оповещение населения, эвакуация, укрытие”. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, в общине Берд будет включен сигнал тревоги, жителям рекомендуется не беспокоиться по этому поводу.