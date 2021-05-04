Борцы вольного стиля выехали в Софию

Два члена сборной Армении по вольной борьбе выехали в Софию на рейтинговый Олимпийский турнир.

Как передает «Арменпресс», в турнире, который стартует в Болгарии, за путевки на игры в Токио поборются Арман Андреасян (74 кг) и Оганес Мхитарян (86 кг).

С 8 мая в борьбу вступят борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Артур Шагинян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

Армения пока имеет 6 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.