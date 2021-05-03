За последние 24 часа в Иране от COVID-19 скончались 391 человек

Количество скончавшихся от COVID-19 в Иране достигло 72 875 человек, из которых 391 человек умерли за последние 24 часа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает “IRNA” со ссылкой на данные, опубликованные Министерством здравоохранения Ирана.

За последние сутки в стране зарегистрировано 20 732 новых случаев заболевания, из них 3 009 госпитализированы. Из 2 миллионов 555 587 случаев, зарегистрированных в стране, 2 миллиона 4 949 выздоровели и были выписаны из больниц. 5 461 пациентов находятся в критическом состоянии в реанимационных отделениях.