Ара Айвазян встретился с председателем комиссии по внешним отношениям Совета представителей Ирака

3 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян встретился с председателем постоянной комиссии по внешним отношениям Совета представителей Ирака Ширко Мухаммад Салехом и с членами возглавляемой им делегации, в составе которой и руководитель парламентская группа дружбы Ирак - Армения. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Республики Армения.

Приветствуя гостей, Ара Айвазян выразил уверенность, что визит такой представительной делегации в армяно-иракских отношениях, связанных традициями многовековой дружбы, откроет новую страницу.

Собеседники затронули ряд вопросов армяно-иракской двусторонней повестки дня, подчеркнув важность сотрудничества на парламентском уровне и укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В этом контексте высоко была оценена роль иракско-армянской общины как сильного звена в развитии межгосударственной дружбы. Они обменялись мнениями о шагах, предпринятых для защиты прав национальных и религиозных меньшинств Ближнего Востока.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и иракские парламентарии обсудили широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения выразил обеспокоенность политикой Турции, направленной на сеяние нестабильности и ее экспорт в соседние регионы.