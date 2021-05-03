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Азербайджанские военнослужащие подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных

Азербайджанские военнослужащие подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных

Азербайджанские военнослужащие после окончания 44-дневной войны подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель интересов пленных и военнопленных в ЕСПЧ Артак Зейналян.

“Во время начавшейся 27 сентября 2020 года второй Арцахской войны, а также и после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года,  со стороны Азербайджана были пленены гражданские лица и военнослужащие армянской национальности.

19 из оказавшихся в плену лиц были подвергнуты пыткам и убиты азербайджанскими военнослужащими, что считается военным преступлением.

В связи с фактами пыток, убийства военнопленных и захваченных гражданских лиц мы обратились в Европейский суд по правам человека.

Ниже представляем их имена:

Гражданские лица:

  1. Эдуард Шахгелдян
  2. Арсен Караханян
  3. Беник Акопян
  4. Элена Акопян
  5. Сержик Варданян
  6. Элла Варданян
  7. Геннадий Петросян
  8. Юрик Асрян
  9. Миша Мовсисян
  10. Анаит Мовсисян
  11. Нина Давтян
  12. Миша Мелкумян

Военнослужащие:

  1. Эрик Мхитарян
  2. Гагик Мкртчян
  3. Араик Погосян
  4. Вардгес Казарян
  5. Юрий Адамян
  6. Артур Манвелян
  7. Нарек Бабаян”.

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