Азербайджанские военнослужащие подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных
Азербайджанские военнослужащие после окончания 44-дневной войны подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель интересов пленных и военнопленных в ЕСПЧ Артак Зейналян.
“Во время начавшейся 27 сентября 2020 года второй Арцахской войны, а также и после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, со стороны Азербайджана были пленены гражданские лица и военнослужащие армянской национальности.
19 из оказавшихся в плену лиц были подвергнуты пыткам и убиты азербайджанскими военнослужащими, что считается военным преступлением.
В связи с фактами пыток, убийства военнопленных и захваченных гражданских лиц мы обратились в Европейский суд по правам человека.
Ниже представляем их имена:
Гражданские лица:
- Эдуард Шахгелдян
- Арсен Караханян
- Беник Акопян
- Элена Акопян
- Сержик Варданян
- Элла Варданян
- Геннадий Петросян
- Юрик Асрян
- Миша Мовсисян
- Анаит Мовсисян
- Нина Давтян
- Миша Мелкумян
Военнослужащие:
- Эрик Мхитарян
- Гагик Мкртчян
- Араик Погосян
- Вардгес Казарян
- Юрий Адамян
- Артур Манвелян
- Нарек Бабаян”.
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