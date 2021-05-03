Азербайджанские военнослужащие подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных

Азербайджанские военнослужащие после окончания 44-дневной войны подвергли пыткам и убили 19 армянских пленных.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель интересов пленных и военнопленных в ЕСПЧ Артак Зейналян.

“Во время начавшейся 27 сентября 2020 года второй Арцахской войны, а также и после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, со стороны Азербайджана были пленены гражданские лица и военнослужащие армянской национальности.

19 из оказавшихся в плену лиц были подвергнуты пыткам и убиты азербайджанскими военнослужащими, что считается военным преступлением.

В связи с фактами пыток, убийства военнопленных и захваченных гражданских лиц мы обратились в Европейский суд по правам человека.

Ниже представляем их имена:

Гражданские лица:

Эдуард Шахгелдян Арсен Караханян Беник Акопян Элена Акопян Сержик Варданян Элла Варданян Геннадий Петросян Юрик Асрян Миша Мовсисян Анаит Мовсисян Нина Давтян Миша Мелкумян

Военнослужащие: