Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время "стабильная", за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".