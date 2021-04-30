МИД прокомментировал предстоящие выборы президента в Сирии

Заявления о нелегитимности предстоящих президентских выборов в Сирии - грубое политическое давление, вмешательство во внутренние дела, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел РФ.

Россия готова отправить наблюдателей на президентские выборы в Сирию, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел России.

Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая.

"Надеемся, что, несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории, голосование пройдет в соответствии с имеющимися национальными и международными стандартами. Откликаясь на обращение сирийской стороны, будем готовы направить на предстоящие выборы в САР российских наблюдателей", - говорится в сообщении на сайте МИД.

В МИД отметили, что "организация президентской избирательной кампании в САР является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей конституции 2012 года и национального законодательства",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - подчеркнули в министерстве.

"В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР. Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - добавили в МИД.