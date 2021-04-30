В Армении в крайне тяжелом состоянии находятся 233 пациента с COVID-19,  в тяжелом - 962

В Армении стационарное лечение получают 2 294 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 962 пациента, в крайне тяжелом - 233.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра здравоохранения Армении Геворг Симонян, представив краткую картину загруженности системы здравоохранения.

“76 пациентов из 2 294, получающих стационарное лечение, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При содействии Министерства здравоохранения Армении по окончании стационарной медицинской помощи 30 гражданам был предоставлен кислородный концентратор, благодаря чему они продолжают получать необходимую медицинскую помощь на дом”, - отметил Симонян.

По его словам, после завершения стационарной медицинской помощи больным часто приходится проходить период длительной реабилитации.

По состоянию на 11:00 30 апреля в Армении подтверждено 216 064 случаев COVID-19, выздоровели 198 135 заболевших, есть 4 108 летальных исходов.