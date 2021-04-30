Армен Саргсян направил письма руководителям организаций армянской диаспоры

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил руководителям организаций армянской диаспоры - председателю Центрального совета “Ай Дата” АРФД, представителю Бюро АРФД Акопу Тер-Хачатуряну, председателю Всеобщего армянского благотворительного союза Перчу Седракяну, сопредседателю Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Вану Григоряну и исполнительному директору ассамблеи Брайану Ардуни благодарственные письма, выразив признательность за их вклад, внесенный в дело международного признания Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

В письме председателю Центрального совета “Ай Дата” АРФД, представителю Бюро АРФД Акопу Тер-Хачатуряну президент Саргсян, в частности, подчеркнул, что их многолетняя деятельность внесла весомый вклад и в принятие в 2019 году обеими палатами Конгресса США резолюции о Геноциде армян, которая была важной вехой в деле признания и осуждения Геноцида армян. “Та последовательная работа, которую АРФД выполняет в диаспоре и, особенно в США в направлении сохранения нации и осуществления общенациональных целей, достойна величайшего уважения и оценки. Уверен, что и впредь Вы будете руководствоваться общенациональными интересами и глубоким осознанием сложной миссии в доведении справедливости до окончательного этапа”.

В письме председателю Всеобщего армянского благотворительного союза Перчу Седракяну президент Саргсян, в частности, высоко оценил патриотическую деятельность союза. “Верные делу учредителей ВАБС, которые в первые же дни Геноцида армян направили всю свою силу и все свои возможности на помощь людям, спасшимся от резни и преследований, ВАБС всегда поддерживал реализацию общенациональных целей как в Армении, в Арцахе, так и во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Вы всегда храните пламя сохранения армянства и армянской идентичности, что свидетельствует о том, что ВАБС тверд в своих целях и верен своим принципам”.

В письмах, адресованных сопредседателю Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Вану Григоряну и исполнительному директору ассамблеи Брайану Ардуни, президент Саргсян, в частности, высоко оценил работу Армянской Ассамблеи Америки, направленную на международное признание Геноцида армян. “Мы благодарны всем тем, кто своей преданностью, усилиями способствовал восстановлению справедливости”. Армянская Ассамблея Америки проделала исключительную работу по международному признанию Геноцида армян. Когда мы объединяем наши усилия и превращаем наше видение в реальные действия, результат всегда бывает видимым”.