СМИ: 44 человека погибли во время религиозного праздника на севере Израиля
По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The Jerusalem Post.
По ее данным, более 100 человек получили ранения.
Ранее газета The Times of Israel соо
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен