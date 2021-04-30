СМИ: 44 человека погибли во время религиозного праздника на севере Израиля

По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, более 100 человек получили ранения.

Ранее газета The Times of Israel соо бщала о 38 погибших и более 60 пострадавших. По ее данным, часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.