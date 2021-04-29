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Из РФ в Арцах доставлено 15 тыс доз вакцины «Спутник V»

Из РФ в Арцах доставлено 15 тыс доз вакцины «Спутник V»

Первая крупная партия вакцины «Спутник V» в количестве 15 000 доз доставлена в Арцах из Российской Федерации. Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

«Выражаю благодарность российско-армянскому Лазаревскому клубу и лично депутату Госдумы России Константину Затулину, благодаря которому тысячи арцахцев смогут вакцинироваться против коронавируса в ближайшие дни», - отметил Араик Арутюнян.


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