Из РФ в Арцах доставлено 15 тыс доз вакцины «Спутник V»

Первая крупная партия вакцины «Спутник V» в количестве 15 000 доз доставлена в Арцах из Российской Федерации. Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

«Выражаю благодарность российско-армянскому Лазаревскому клубу и лично депутату Госдумы России Константину Затулину, благодаря которому тысячи арцахцев смогут вакцинироваться против коронавируса в ближайшие дни», - отметил Араик Арутюнян.