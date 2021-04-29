Инцидент на армяно-азербайджанской границе

В северо-восточной части государственной границы Армении, в зоне охраны войсковой части N, 28 апреля около 11:40 утра 8-10 человек в штатском пересекли линию соприкосновения около азербайджанского населенного пункта Алибейли, они несли с собой трубы длиной в 30-40 м., вероятно, для подачи из этого района воды на близлежащий азербайджанский погранпункт.

Заметив военнослужащих ВС Армении, люди в штатском поспешили к населенному пункту Алибейли, оставив трубы в межпозиционной зоне. Военнослужащие ВС Армении проявили сдержанность, не подверглись провокациям. Работы противника остановлены.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, не было зафиксировано инцидентов.

Подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.