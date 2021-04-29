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США готовы отказаться от жестких санкций против Ирана ради ядерной сделки

США готовы отказаться от жестких санкций против Ирана ради ядерной сделки

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых самых жестких санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Собеседники агентства отказались назвать конкретные меры, отмена которых обсуждается, отметив, что США открыты для отмены любых несовместимых с ядерной сделкой ограничений.

По данным Associated Press, речь может идти о так называемых "неядерных санкциях", связанных с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, США могут отменить санкции на доступ Ирана к международной финансовой системе.

Между тем, действующие чиновники отметили, что никаких решений еще не принято.

На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и сокращенной "пятерки" международных посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над синхронизацией возвращения США в СВПД, отменой американских санкций в отношении Ирана и возвращению Тегерана к выполнению в полном объеме принятых обязательств по ядерной сделке.

США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, ведут с Ираном переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

 


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