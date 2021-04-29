Президент Армении принял парламентскую делегацию Франции

Президент Республики Армен Саркисян принял парламентскую делегацию Франции, возглавляемую заместителем председателя Группы дружбы Франция-Армения Парламента, председателем Кружка дружбы Франция-Арцах Ги Тесье. В составе делегации Валери Бойер, заместитель председателя группы дружбы Франция-Армения Сената Франции, член-учредитель Кружка дружбы Франция-Арцах, депутаты Жаклин Дюбуа, Франсуа Пупонен, Ксавье Бриттон. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Приветствуя гостей, президент Саркисян сказал: “Я рад Вашему посещению Армении и Арцаха, я счастлив, я знаю, что Вы добрые друзья Армении”.

Ги Тесье ответил, что он и его коллеги являются друзьями Армении и Арцаха на протяжении многих лет, и их могло быть намного больше, поскольку у Армении во Франции много друзей.

Ги Тессье отметил, что во время войны они глубже всех понимали и разделяли боль и страдания армянского народа, поскольку Франция - страна, которая видела много войн, прошла через тяжелые испытания и понесла миллионы потерь.

Представители французской парламентской делегации поделились своими впечатлениями от визита в Арцах. Они подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Армению и Арцах.

Президент республики поблагодарил французских депутатов за их деятельность, отметил, что дружба между Францией и Арменией многовекторна. Она охватывает историю, ценности и культуру двух народов, людей, которые создали и создают эту историю. По словам президента Саркисяна, в 21 веке сила и мощь связаны с развитием современных технологий, образования и науки, поэтому необходимо прилагать совместные усилия, чтобы Армения смогла стать передовой и сильной страной.