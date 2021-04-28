Надеюсь, что отношения между Ираном и Арменией будут развиваться и укрепляться: Сейед Али Хаменеи

Духовный лидер Исламской Революции Сейед Али Хаменеи направил благодарственное письмо президенту Армении Армену Саркисяну в ответ на поздравительное письмо по случаю по случаю праздника Новруза.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в письме говорится:

«Надеюсь, что отношения между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения будут развиваться и укрепляться, принимая во внимание давние связи между двумя странами, существующий потенциал для обеспечения общих интересов, укрепления регионального и международного мира и безопасности, установления мировой справедливости».