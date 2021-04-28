Тигран Авинян и Анаит Аванесян вакцинировались против коронавируса вакциной AstraZeneca

И.о. вице-премьера Тигран Авинян и и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян вакцинировались против коронавируса вакциной AstraZeneca. Как сообщает Арменпресс, Аванесян получила вакцину в присутствии СМИ, предварительно пройдя необходимое обследование. После этого Авинян и Аванесян пообщались с журналистами.

Авинян отметил, что они привились вакциной AstraZeneca, так как об этой вакцине ходит самое большое количество ложных слухов.