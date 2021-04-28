Тигран Авинян и Анаит Аванесян вакцинировались против коронавируса вакциной AstraZeneca
16:51, 28 Апрель, 2021
И.о. вице-премьера Тигран Авинян и и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян вакцинировались против коронавируса вакциной AstraZeneca. Как сообщает Арменпресс, Аванесян получила вакцину в присутствии СМИ, предварительно пройдя необходимое обследование. После этого Авинян и Аванесян пообщались с журналистами.
Авинян отметил, что они привились вакциной AstraZeneca, так как об этой вакцине ходит самое большое количество ложных слухов.
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