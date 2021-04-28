Никол Пашинян провел совещание в областном муниципалитете Котайка

Под председательством исполняющего обязанности Никола Пашиняна в областном муниципалитете Котайка состоялось совещание.

В совещании приняли участие и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, губернатор Котайкской области Месроп Месропян, мэр Раздана Севак Микаелян, вице-губернаторы, руководители региональных управлений правоохранительных органов.

Прежде чем коснуться социально-экономических проблем региона и дальнейших действий, Никол Пашинян отметил: “Хочу представить статистику, которая, по сути, характерна для всех областей Армении. В Котайкской области обрабатывается только 37% пахотных земель. Т.е. большая часть земель остается невозделанной, и это фундаментальная проблема и для Республики Армения в целом, и для Котайкской области в частности. Больше 50% пахотных земель возделывается только в двух областях страны - Араратской и Армавирской областях. В остальных областях практически не обрабатывается 50 и более процентов пахотных земель.

В этой связи думаю, что у нас также есть проблема с информированием общественности о содержании принятых правительством на данный момент программ, чтобы люди видели, какие есть возможности для получения поддержки в области сельского хозяйства.

Также считаю, что мы должны внедрить новые программы. В связи с этим считаю важным идею о том, что в ближайшее время мы собираемся внедрить программу, согласно которой, если землевладелец переходит на капельное орошение или дождевание, то освобождается от уплаты за использованную поливную воду сроком на 5 лет. Это важно. В ближайшее время мы примем решение де-юре и будем регулировать, как будет происходить этот процесс”.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что 74% пахотных земель в Армении вообще не орошается, и ситуация в Котайке в этом плане абсолютно идентична ситуации в стране в целом: 74% земель Котайкской области не орошается. По словам Никола Пашиняна, эти направления должны быть приоритетными для правительства. “То есть в наших рабочих планах должно быть определенное изменение статистики из года в год, насколько увеличилось количество обрабатываемых земель в республике и в области.

Для нас первостепенное значение имеют также демографические вопросы, и здесь тоже я вижу проблему или, по крайней мере, хотел бы услышать, насколько жители наших областей осведомлены об уже действующих программах. Хочу напомнить, что уже 14 мая прошлого года мы приняли государственную программу поддержки жилищного обеспечения для семей с детьми. Особыми бенефициарами этой программы являются жители областей, семьи, имеющие не менее двух несовершеннолетних детей. В случае приобретения дома по ипотечному кредиту им предоставляется помощь в размере 5% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 1 млн драмов. Т.е. если семья с двумя детьми покупает жилье по ипотечному кредиту, то только уже в связи с этим они получают помощь в размере 5% стоимости этого жилья, но не более 1 млн драмов. 1 млн драмов - это 5% от 20 млн драмов, и практически во всех наших областях можно купить неплохое жилье за 20 млн драмов. Но это еще не все.

В случае рождения третьего и каждого следующего ребенка эта сумма увеличиваются на 500 000 драмов. Т.е. семья получает единоразовую помощь. Это касается жителей областей. И, по сути, такая же схема работает и в случае строительства. При этом хочу подчеркнуть, что если возраст бенефициара не превышает 30 лет, поддержка увеличивается еще на 30%. Т.е. 1 млн драмов, о котором я сказал, становится 1 300 000 драмов, 500 000 драмов становятся 650 000 драмов. Но и это еще не все”, - сказал Никол Пашинян.

По его словам, у правительства есть еще одна программа, которая уже действует не только в областях, но и в Ереване. Суть программы заключается в следующем: в случае покупки жилья по ипотечному кредиту за первого или второго ребенка государство также выплачивает 10% от оставшейся суммы основного долга.

Никол Пашинян отметил, что здесь есть нюанс: ипотечный кредит должен обслуживаться в течение последних 12 месяцев, то есть уже должен быть в процессе. “Что касается жителей областей, то они могут пользоваться не только той программой, о которой я сказал, но и сразу обеими. В случае рождения третьего ребенка в областях также погашается 50% остатка кредита. И, по сути, если возраст бенефициара не превышает 25 лет, то в случае третьего и каждого следующего ребенка государство выплачивает 70% остатка материнской суммы кредита.

При этом хочу обратить ваше внимание на то, что эти программы действуют и в случае строительства, то есть когда берется кредит на строительство. А если учесть, что мы увеличили единовременную выплату на рождение первого и второго ребенка, а также на третьего ребенка предусмотрен 1 млн драмов, при этих расчетах может оказаться, что в случае, например, покупки жилья в 20 млн драмов семья может получить помощь до 5 млн драмов и даже больше.

Но также хочу обратить внимание всех нас на то, что, конечно, в областях проблема ставится несколько иначе, и у нас есть программа возврата подоходного налога. Если семья покупает квартиру на первичном рынке и, например, получает зарплату в размере 250 000 драмов, то эта семья, получающая зарплату 250 000 драмов, при покупке жилья на первичном рынке в области берет ипотечный кредит сроком на 20 лет, то за эти 20 лет возврат подоходного налога составляет 14 млн драмов.

Что я имею в виду? Надо думать о продвижении жилищного строительства в областях, потому что сегодня в областях купить квартиру на первичном рынке практически невозможно. Но если правильно управлять этими программами, может оказаться, что, по сути, молодые семьи могут покупать жилье только за счет господдержки, или, по крайней мере, государство, в зависимости от стоимости, может покрыть до 70-80% от общей стоимости жилья.

Я имею в виду, что мы принимаем эти программы, но мы также суметь их продвигать: с одной стороны, в первую очередь, граждане должны знать, что есть такие возможности, потому что, публикуя новость один или два раза, мы предполагаем, что люди все зафиксировали, но это не так. Людей нужно постоянно информировать. Вплоть до того, что наши службы социальной помощи или региональные администрации могут анализировать, находить потенциальных бенефициаров, приглашать людей и говорить: «Вы знаете, что у вас есть такая возможность, возможно, вам стоит воспользоваться этими возможностями?»” - сказал Никол Пашинян, подчеркнув важность продвижения жилищного строительства в регионах.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что бизнес также должен быть проинформирован, потому что, если выяснится, что, например, в Раздане есть потенциальное энное количество бенефициаров, которые заинтересованы в покупке жилья, может возникнуть такой спрос. В этом отношении Никол Пашинян также подчеркнул важность поддержки органов местного самоуправления.

Исполняющий обязанности премьер-министра напомнил, что по решению правительства проживающим в селах неработающим матерям до достижения ребенком двухлетнего возраста выплачивается 26 500 драмов в качестве пособия по уходу за ребенком, а работающим матерям - в два раза больше, то есть 53 000 драмов.

“В этой связи в качестве резюме: речь идет о заработной плате, подоходном налоге и т.д. Хочу еще раз подчеркнуть, насколько важно с точки зрения реализации этих программ, когда, во-первых, люди зарегистрированы в качестве работников. То есть, к сожалению, мы знаем, что во многих случаях люди работают, но без регистрации. А во-вторых, насколько важно, чтобы была зафиксирована правильная зарплата, потому что кажется, что для того, чтобы не платить подоходный налог, нужно скрывать, уменьшать зарплату, но возможности использования этих социальных программ таким образом ограничиваются.

Тем более, хочу напомнить, что мы приняли политику снижения подоходного налога, равномерного налога. Сегодня подоходный налог составляет уже 22%, и согласно принятому нами закону, в ближайшие годы подоходный налог снизится и составит 20%. В этом плане у нас уже много изменений, и, конечно, мы должны продолжить эту политику. Я попытался показать цепочку, которая, если ее правильно выстроить, может изменить ситуацию, и в этом отношении я придаю огромное значение информированности.

Когда мы говорим, что знания являются главной движущей силой нашей экономики и страны, иногда, говоря “знания”, мы имеем в виду очень сложные вещи. Например, знание сложные математических формул, однако, например, знание своих возможностей - это тоже знание. Когда человек знает, что может воспользоваться программой в тех или иных условиях, происходит определенный процесс планирования семьи, то есть семья также должна планировать свои дела, чтобы максимально пользоваться этими программами, и, естественно, менять уровень благополучия, основываясь на этом знании.

Считаю эти вопросы очень важными и одной из важнейших функций государственных органов считаю информирование людей о возможностях. Потому что, если мы принимаем программы поддержки, и об этих программах не информируются все потенциальные бенефициары по несколько раз, их не информируют о том, что у них есть такие возможности, эти программы не дают больших результатов в жизни. Так что я надеюсь, что наши областные администрации и другие органы государственного управления всегда будут держать эти вопросы в центре внимания, и мы можем констатировать конкретный прогресс”, - отметил Никол Пашинян.

Губернатор Месропян коснулся социально-экономической ситуации в регионе, проблем и хода реализуемых программ. Было доложено, что в Котайкской области сельскохозяйственные угодья составляют 155 тысяч гектаров, из них пахотная земельная часть - 37 тысяч гектаров. 37% указанных земельных участков обрабатываются, основная причина, по словам губернатора, - раздробленность земельных участков, отсутствие собственников, плачевное состояние оросительных систем. Было доложено, что за последнюю озимых работ обработано 3789 га земли, во время яровых работ будет обработано более 10 тысяч га. По словам Месропа Месропяна, ожидается, что объем посевных площадей в регионе увеличится на 1500 га по сравнению с прошлым годом.

Губернатор добавил, что в области 100 га тепличных хозяйств, где выращивают овощи, клубнику и цветы. По сравнению с 2019 годом в прошлом году количество теплиц в области увеличилось на 28 га. В Котайке также есть 627 га интенсивных садов с противоградовыми сетями и системами капельного орошения. В ближайшее время в рамках новой инвестиционной программы в области будут заложены новые 108 га малиновых садов.

Было отмечено, что в настоящее время в Котайке поголовье крупного рогатого скота составляет 54 200 голов, что на 2400 голов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поголовье мелкого рогатого скота составляет 44 тысячи голов, что на 5 тысяч голов больше, чем в апреле прошлого года. В области действует 18 бойней, из них 7 крупных. Губернатор заверил, что большинство фермеров организует убой скота на бойнях.

Коснувшись капитальных программ, губернатор сообщил, что в рамках этих программ строятся две основные школы в Раздане и Абовяне, и в настоящее время идет реконструкция еще трех школ.

В этом году в Котайкской области планируется реализовать субвенционные программы на сумму более 6 млрд драмов. На данный момент в стадии реализации находится более 40 проектов. В рамках капитальных программ осуществляется реконструкция дороги Ереван-Ланджазат-Гарни, Гарни-Симфония камней, восстановление территории возле храма Гарни и дороги, ведущей в Хосровский лес. В этом году планируется реконструировать четырехкилометровый участок республиканской дороги Абовян-Арзни, а также шестикилометровый участок Ереван-Гарни-Гегард.

Месроп Месропян сообщил, что в Абовяне и Раздане создаются центры Тумо.

Подводя итоги встречи, исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность стимуляции современных аграрных программ и работ по жилищному строительству, которые будут способствовать как повышению благосостояния населения, так и решению демографических проблем. Никол Пашинян также посчитал необходимым сбор собственных доходов общин, что будет стимулировать реализацию масштабных субвенционных программ и решение проблем общины.

В ходе встречи была представлена текущая оперативная ситуация в Котайкской области и работа, направленная на борьбу с преступностью.