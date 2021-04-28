Глава общины Нор Казанчи подтвердил появление азербайджанцев в близости села Нор Казанчи

В направлении села Мартакертского района Арцаха Нор Казанчи Вооруженные силы Азербайджана вновь подошли к тем позициям, где оказались 26 апреля, однако затем вернулись на свои позиции. Об этом Арменпресс сообщил глава общины Нор Казанчи Руслан Арустамян.

“Азербайджанцы вновь продвинулись до тех позиций, которые покинули 27 апреля. Со стороны нашего правительства и миротворцев предпринимаются необходимые меры” - сказал Руслан Арустамян.

Информацию о появлении азербайджанцев в направлении Нор Казанчи в беседе с Арменпресс подтвердил и руководитель Мартакертской районной администрации Айк Бахшиян.

Пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян не прокомментировала эту информацию.