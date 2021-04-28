Почти 5,7 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

Почти 5,7 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 5%. Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В глобальном плане девятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе поступили сообщения о почти 5,7 млн новых случаев, что выше предыдущих пиковых значений", - отметила организация, добавив, что смертность росла шестую неделю подряд и умерли более 87 тыс. человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.

С 19 по 25 апреля в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов. По состоянию на 25 апреля всего насчитывалось 146 067 511 случаев инфицирования и 3 092 497 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 19 по 25 апреля был в Юго-Восточной Азии (на 49%, к этому региону ВОЗ относит в том числе Индию), тогда как в Европе она снизилась на 12%, в Африке - на 9%, а в Северной и Южной Америке - на 8%. Смертность существенно выросла в Юго-Восточной Азии (на 81%) и Восточном Средиземноморье (на 17%), но сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), Северной и Южной Америке (на 7%) и Европе (на 5%).

В Европе за семь дней заразились более 1,46 млн человек и умерли более 25 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев инфицирования и более 36 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 2,26 млн заразившихся, умерли более 17 тыс. человек.

В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 2,17 млн. Далее следуют США (более 406 тыс. новых случаев), Бразилия (более 404 тыс.), Турция (более 378 тыс.), Франция (более 211 тыс.), Аргентина (более 166 тыс.), Иран (более 161 тыс.), Германия (более 145 тыс.), Колумбия (более 121 тыс.), Италия (более 92 тыс.), Украина (более 78 тыс.), Польша (более 70 тыс.), Филиппины (более 63 тыс.) и Россия (более 60 тыс.).