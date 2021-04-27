Тигран Барсегян вошел в символическую команду отборочного тура “France Football”

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян вошел в символическую команду “France Football” отборочного этапа мундиаля.

Как передает «Арменпресс»", в состав символической команды вошли вратарь Томас Шведкаускас (Литва), защитники Милан Шкриниар (Словения), Гарри Магуайер (Англия), Киран Тирни (Шотландия), полузащитники Иоанис Питас (Кипр), Тигран Барсегян (Армения), Ханс Ванакен (Бельгия), Ариян Адеми (Хорватия), нападающие: Андреас Сков Олсен (Дания), Александр Митрович (Сербия), Горан Пандев (Северная Македония).

Барсегян в отборочном туре мундиаля в составе сборной Армении принял участие в 3-х матчах, забил 2 гола и сделал столь же результативную передачу.