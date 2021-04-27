Количество ДТП прошлого года, по сравнению с предыдущими годами меньше, но больше случаев смерти

В Армении в 2020 году произошло 4 016 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник юридического отдела Дорожной полиции Армении Айк Варданян.

“Эта цифра ниже данных 2018 и 2019 годов. В 2018 году в Армении было зарегистрировано 4 111 ДТП, однако больше всего их было в 2019 году - 4 799 случаев. Однако, результате ДТП увеличились случаи смерти. В 2020 году в результате ДТП погибли 348 человек, в 2018 году - 343, в 2019 году - 341 человек. Количество пострадавших в ДТП в 2020 году составило 5 846 человек, а в 2018 году - 5 950. В 2019 году был зафиксирован рост: в результате ДТП пострадали 6 801 человек” - отметил Варданян.

Говоря о случаях смертях, он представил картину Еревана: в 2018 году было зарегистрировано 1 832 случая ДТП, в результате чего погибли 83 человека, в 2019 году в результате 2 172 ДТП погибли 86 человек, а в 2020 году в результате 1 554 ДТП погибли 74 человека.

“Проанализировав все это, можно сказать, что число ДТП в Ереване существенно сократилось, сократились и случаи смерти. В регионах совершенно иная картина. Оценка деятельности Дорожной полиции в основном зависит от количества ДТП, количества раненых и смертей. В 2020 году в областях было 274 случаев смерти, что однозначно выше показателей 2018 и 2019 годов”, - отметил Варданян.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что внедрение системы штрафных баллов в Ереване на данный момент дало определенный результат.

Лилит Демурян