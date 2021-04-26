Ара Айвазян и Вардине Оганян обсудили проблемы армянской общины Ливана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 26 апреля встретился со специальным посланником президента Ливана, и.о. министра молодежи и физического воспитания Ливана Вардине Оганян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян придал особое значение участию и.о. министра в посвященных 106-й годовщине Геноцида армян мероприятиям в качестве спецпосланника президента Ливана, как знак решимости Ливана уважать память невинных жертв, а также многовековой теплой дружбы между двумя странами.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения и исполняющий обязанности министра молодежи и физического воспитания Ливанской Республики особо подчеркнули вклад армянской общины Ливана в развитие отношений между двумя странами.

Были также затронуты проблемы, с которыми сталкивается армянская община Ливана, и шаги, предпринятые для их решения.