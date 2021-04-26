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В Ереване состоялась встреча и личная беседа глав МИД Армении и Литвы

В Ереване состоялась встреча и личная беседа глав МИД Армении и Литвы

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В рамках визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Ереван состоится также совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Литвы.


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