В Ереване состоялась встреча и личная беседа глав МИД Армении и Литвы
11:35, 26 Апрель, 2021
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
В рамках визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Ереван состоится также совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Литвы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен